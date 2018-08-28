В России началась разработка самолета с вертикальным взлетом

Российская Федерация, 28.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что Минобороны России разрабатывает новый самолёт с вертикальным взлетом и посадкой. Работы будут завершены через 7-10 лет, сообщают « Аргументы недели ».

По словам Борисова, работа ведётся по поручению главнокомандующего, она также включена в государственную программу вооружения. «Сейчас ведутся работы над концептуальной моделью, прототипами. Безусловно, это будущее. Для всех типов авианесущих кораблей необходим будет новый парк летательных аппаратов», - сказал вице-премьер. Он также добавил, что используются высокие технологии, которые позволят обеспечить укороченные взлет и посадку, либо просто вертикальный взлет, передают РИА Новости.