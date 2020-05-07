В России предложили новые штрафы для водителей

Москва, 8.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Стало известно о новых поправках в Кодекс об административных правонарушениях РФ, которые предлагает Минюст. Они предусматривают новые наказания для нарушителей за рулем, передает « Афанасий бизнес ».

Как сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на ознакомившегося с поправками автоэксперта Егора Васильева, предлагается штрафовать автовладельцев за нанесение ущерба городской инфраструктуре, который может выразиться в разбрасывании мусора и автохлама. Эксперт поясняет, что речь идет о брошенных машинах, «навсегда вросших в землю и превратившихся в недвижимость». Штраф за это для физлиц может составить 5 тысяч рублей.

Столько же предлагается взимать с водителей, которые паркуются на детских и спортивных площадках, на газонах, а также моют авто в неположенных местах.

Также в КоАП хотят внести ответственность за опасное вождение. Эксперт назвал это самой неопределенной категорией нарушений – критерии опасного вождения расплывчаты и не всегда связаны с превышением скорости.

Ранее уже сообщалось о готовящихся штрафах за громкую автосигнализацию.