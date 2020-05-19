В Россию из-за границы на 19 мая вернулись более 235 тысяч человек

Москва, 20.05.20 (ИА «Телеинформ»), - МИД РФ опубликовал информацию по всем осуществленным к настоящему моменту вывозным рейсам. По состоянию на 19 мая с 18 марта в Россию вернулось более 235 тысяч человек, в том числе и организованными вывозными рейсами, сообщает пресс-служба ИРО ВПП «Единая Россия».

В специальном разделе на сайте МИД РФ размещена информация о дате, рейсе, а также количестве россиян, вернувшихся на родину.

Министерство уточняет, что в разделе «рейс (маршрут)» опубликованы гиперссылки на фото и видео материалы с пассажирами, комментариями посольств и других зарубежных ведомств РФ в странах, откуда отправлялись рейсы. Как отметили в ведомстве, перечень рейсов будет обновляться.