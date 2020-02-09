В селе Смоленщина под Иркутском 11 и 18 февраля будет закрыт на ночь переезд

Иркутский район, 10.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Движение через железнодорожный переезд на улице Мира в селе Смоленщина Иркутского района будет ограничено 11 и 18 февраля.

Как сообщает пресс-служба ВСЖД, в эти дни с 23:00 до 5:00 по местному времени будет проводиться ремонт железнодорожного пути. Проезд автотранспортных средств будет осуществляться через Шелехов.

Восточно-Сибирская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать эти обстоятельства при планировании поездок.