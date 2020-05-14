В северных районах Иркутской области выпал снег, водителей просят быть осторожнее

Иркутская область, 14.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В северных районах Иркутской области 14 мая испортилась погода. В Братске выпал снег, в связи с чем сотрудники ГИБДД призвали жителей региона быть внимательней на дорогах.

– Госавтоинспекция призывает водителей транспортных средств воздержаться от поездок на дальние расстояния, особое внимание обратить на техническую подготовленность автомобиля. Помните, что скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства, а техническая оснащенность машины соответствовать погодным условиями. Не забывайте о том, что на заснеженной дороге сцепление колес с покрытием проезжей части значительно снижается, – отметили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Правоохранители призвали водителей не совершать необдуманных рискованных маневров, опасных обгонов, перестроений, использовать ремни безопасности и детские кресла.