В Шелеховском районе досрочно сдадут после ремонта участок автодороги Олха-Большой Луг

Шелеховский район, 11.10.18 (ИА «Телеинформ»), - В Шелеховском районе планируется сдать досрочно после ремонта 7,5 километров автодороги Олха-Большой Луг.

Об этом 11 октября во время выезда для проверки хода работ по ремонту сообщил заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Евгений Липатов. По его словам, изначально работы по этому участку в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» планировалось завершить в 2019 году, однако потом поступило дополнительное финансирование на этот год, поэтому решено закончить ремонт в 2018 году. Общая стоимость ремонты этого участка трассы – 100 млн рублей.

Сегодня подрядчик уверяет, что сможет завершить все необходимые работы до конца октября. Представитель подрядчика пояснил, что работы по обустройству земляного полотна уже выполнены полностью, осталось положить асфальтобетонное покрытие на участок, протяженностью около километра. Кроме того, ведутся оперативные работы по обустройству заездных карманов, также планируется успеть сделать тротуары и установить павильоны на остановках автобусов.