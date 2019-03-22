В Шелеховском районе с 24 марта изменится расписание двух электричек и поезда

Шелеховский район, 23.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В Шелеховском районе на участке Большой Луг-Подкаменная из-за ремонта на железнодорожных путях с 24 марта по 4 апреля изменяется расписание пригородных поездов №6320 и 6323, а с 24 по 31 марта – пассажирского поезда №150 «Иркутск – Улан-Удэ».

Как сообщает пресс-служба ВСЖД, в этот период разница с действующим расписанием следования поезда составит от 3 до 22 минут.

№6320 Иркутск-Сортировочный-Глубокая:

Иркутск-Сортировочный отправление 14.06 (вместо 13.25),

Военный городок 14.12-14.13,

Иркутный Мост 14.16-14.17

Иркутск-Пассажирский 14.21-14.22

Академическая 14.28-14.29

Мельниково 14.32-14.33

Кая 14.37-14.38

Черемушки 14.42-14.43

Смоленщина 14.45-14.46

Турбаза 14.48-14.49

Шелехов 14.51-14.52

Гончарово 14.55-14.56

Известковая 14.59-15.00

Олха 15.03-15.04

Летняя 15.08-15.09

Голубые ели 15.12-15.13

Дачная 15.16-15.17

Садовая 15.20-15.21

Большой Луг 15.27-15.28

Ханчин 15.33-15.34

Россоха 15.37-15.38

Орленок 15.41-15.42

5234 км 15.45-15.46

Ягодный 15.48-15.49

Огоньки 15.51-15.52

Таежное 15.54-15.55

Трудный 15.57-15.58

Медвежий 15.59-16.00

Сосновый 16.02-16.03

Подкаменная 16.09-16.10

Санаторный 16.14-16.15

Родниковый 16.18-16.19

Источник 16.22-16.23

Глубокая прибытие 16.29.

№6323 Глубокая – Иркутск-Пассажирский (маршрут следования изменен до ст. Иркутск-Пассажирский по вт. и чт. с 25.12.18 по 15.04.19):

Глубокая отправление 17.14 (вместо 16.14)

Источник 17.18-17.19

Родниковый 17.22-17.23

Санаторный 17.26-17.27

Подкаменная 17.33-17.34

Сосновый 17.40-17.41

Медвежий 17.42-17.43

Трудный 17.46-17.47

Таежное 17.48-17.49

Огоньки 17.52-17.53

Ягодный 17.56-17.57

5234 км 17.58-17.59

Орленок 18.01-18.02

Россоха 18.05-18.06

Ханчин 18.09-18.10

Большой Луг 18.16-18.17

Садовая 18.21-18.22

Дачная 18.24-18.25

Голубые ели 18.28-18.29

Летняя 18.32-18.33

Олха 18.36-18.37

Известковая 18.40-18.41

Гончарово 18.44-18.45

Шелехов 18.48-18.49

Турбаза 18.52-18.53

Смоленщина 18.55-18.56

Черемушки 18.59-19.00

Кая 19.05-19.06

Мельниково 19.09-19.10

Академическая 19.13-19.14

Иркутск-Пассажирский прибытие 19.21.

Как сообщает пресс-служба БППК, уточнить время опоздания пригородных поездов можно по телефону: 8 (3952) 64-58-47.