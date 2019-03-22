ТЕМЫ
Архив
< Март 2019 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Сегодня
Транспорт
23.03.2019

В Шелеховском районе с 24 марта изменится расписание двух электричек и поезда

Шелеховский район, 23.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В Шелеховском районе на участке Большой Луг-Подкаменная из-за ремонта на железнодорожных путях с 24 марта по 4 апреля изменяется расписание пригородных поездов №6320 и 6323, а с 24 по 31 марта – пассажирского поезда №150 «Иркутск – Улан-Удэ».

Как сообщает пресс-служба ВСЖД, в этот период разница с действующим расписанием следования поезда составит от 3 до 22 минут.

№6320 Иркутск-Сортировочный-Глубокая:

  • Иркутск-Сортировочный отправление 14.06 (вместо 13.25),
  • Военный городок 14.12-14.13,
  • Иркутный Мост 14.16-14.17
  • Иркутск-Пассажирский 14.21-14.22
  • Академическая 14.28-14.29
  • Мельниково 14.32-14.33
  • Кая 14.37-14.38
  • Черемушки 14.42-14.43
  • Смоленщина 14.45-14.46
  • Турбаза 14.48-14.49
  • Шелехов 14.51-14.52
  • Гончарово 14.55-14.56
  • Известковая 14.59-15.00
  • Олха 15.03-15.04
  • Летняя 15.08-15.09
  • Голубые ели 15.12-15.13
  • Дачная 15.16-15.17
  • Садовая 15.20-15.21
  • Большой Луг 15.27-15.28
  • Ханчин 15.33-15.34
  • Россоха 15.37-15.38
  • Орленок 15.41-15.42
  • 5234 км 15.45-15.46
  • Ягодный 15.48-15.49
  • Огоньки 15.51-15.52
  • Таежное 15.54-15.55
  • Трудный 15.57-15.58
  • Медвежий 15.59-16.00
  • Сосновый 16.02-16.03
  • Подкаменная 16.09-16.10
  • Санаторный 16.14-16.15
  • Родниковый 16.18-16.19
  • Источник 16.22-16.23
  • Глубокая прибытие 16.29.

№6323 Глубокая – Иркутск-Пассажирский (маршрут следования изменен до ст. Иркутск-Пассажирский по вт. и чт. с 25.12.18 по 15.04.19):

  • Глубокая отправление 17.14 (вместо 16.14)
  • Источник 17.18-17.19
  • Родниковый 17.22-17.23
  • Санаторный 17.26-17.27
  • Подкаменная 17.33-17.34
  • Сосновый 17.40-17.41
  • Медвежий 17.42-17.43
  • Трудный 17.46-17.47
  • Таежное 17.48-17.49
  • Огоньки 17.52-17.53
  • Ягодный 17.56-17.57
  • 5234 км 17.58-17.59
  • Орленок 18.01-18.02
  • Россоха 18.05-18.06
  • Ханчин 18.09-18.10
  • Большой Луг 18.16-18.17
  • Садовая 18.21-18.22
  • Дачная 18.24-18.25
  • Голубые ели 18.28-18.29
  • Летняя 18.32-18.33
  • Олха 18.36-18.37
  • Известковая 18.40-18.41
  • Гончарово 18.44-18.45
  • Шелехов 18.48-18.49
  • Турбаза 18.52-18.53
  • Смоленщина 18.55-18.56
  • Черемушки 18.59-19.00
  • Кая 19.05-19.06
  • Мельниково 19.09-19.10
  • Академическая 19.13-19.14
  • Иркутск-Пассажирский прибытие 19.21.

Как сообщает пресс-служба БППК, уточнить время опоздания пригородных поездов можно по телефону: 8 (3952) 64-58-47.

ТЕПЕРЬ: новости транспорта в Иркутске и области в Telegram

Новости Байкала

Загрузка...

Сервис для бизнеса

Аэропорт ИркутскаВокзал Иркутска Пробки в Иркутске

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске