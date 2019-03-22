В Шелеховском районе с 24 марта изменится расписание двух электричек и поезда

Шелеховский район, 23.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В Шелеховском районе на участке Большой Луг-Подкаменная из-за ремонта на железнодорожных путях с 24 марта по 4 апреля изменяется расписание пригородных поездов №6320 и 6323, а с 24 по 31 марта – пассажирского поезда №150 «Иркутск – Улан-Удэ».
Как сообщает пресс-служба ВСЖД, в этот период разница с действующим расписанием следования поезда составит от 3 до 22 минут.
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