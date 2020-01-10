В Шелеховском районе временно закрыли переправу через Иркут

Шелеховский район, 10.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Шелеховском районе временно закрыли ледовую переправу через реку Иркут.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, в связи с появлением наледи на Иркуте временно приостановлена работа ледовой переправы сообщением «Моты-Шаманка». Открытая вода наблюдается на проезжей части. Для снижения риска для пешеходов при переходе через реку, а также для водителей и пассажиров транспортных средств выезд на ледовую переправу перекрыт с 10 января. Запрет выезда на лёд обозначен знаками.

Для проезда в село Шаманку необходимо пользоваться дорогой, отмечают в ведомстве.

О нарушении правил безопасности и выезде на лёд вне ледовой переправы необходимо сообщать в администрацию Шаманского сельского поселения или на телефон доверия в Главном управлении МЧС России по Иркутской области: 8 (3952) 399-999.