В Слюдянском районе 2, 3 и 5 октября ограничат движение транспорта на переезде в Култуке

Слюдянский район, 1.10.18 (ИА «Телеинформ»), - На железнодорожном переезде в поселке Култук Слюдянского района, расположенном на пересечении с автомобильной трассой А-333 направления Култук-Монды, 2, 3 и 5 октября с 16.00 до 20.00 местного будет ограничено движение автомобилей.

Как сообщает пресс-служба ВСЖД, это связано с ремонтными работами. Объезд автотранспортных средств высотой до 3,4 метра будет осуществляться под железнодорожным мостом.

Восточно-Сибирская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать эти обстоятельства при планировании поездок.