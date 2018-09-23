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24.09.2018

В составе экспрессов из Иркутска в Зиму появились детские вагоны

Иркутск, 24.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Вагон для самых маленьких пассажиров включили в состав скорых электричек Иркутск – Черемхово – Зима. Об этом сообщает пресс-служба ВСЖД.

Интерьер вагона украшают изображения персонажей из мультфильмов и сказок, сиденья также оформлены в детской тематике, кроме того оборудована пеленальная комната. В пути следования сотрудники выдают юным пассажирам игровые наборы, раскраски и карандаши.

– Анализ пассажиропотока на участке Иркутск-Пассажирский – Зима показал, что большое количество граждан передвигаются с детьми. Поэтому Байкальской пригородной пассажирской компанией было принято решение о включении в составы вагона с зоной для маленьких пассажиров. Дополнительная плата за нахождение в нем с пассажиров не взимается, – рассказали в ВСЖД.

Все игровые наборы также выдаются бесплатно. Пока вагон курсирует по маршруту с пятницы по понедельник. Рассматриваются варианты отправки его по другим направлениям.

Напомним, это уже не первый специализированный вагон, который на своих маршрутах запускает Байкальская пригородная пассажирская компания. В прошлом году в составе пригородного поезда № 6306/6329, следующего по маршруту Иркутск-Сортировочный-Слюдянка начал курсировать веловагон, который одновременно может перевозить до 30 велосипедов. С мая по октябрь он следует ежедневно. В 2018 году перевозки велосипедов в указанном электропоезде увеличились на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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