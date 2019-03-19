В Тайшетском и Киренском районах закрыли три ледовых переправы

Иркутская область, 19.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области 19 марта закрыли еще три ледовых переправы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС Приангарья.

Две из них – в Тайшетском районе с сообщением «Старый Акульшет-Коновалово» и «Соляная-Лесоучасток». В Киренском районе закрыли ледовую дорогу «Усть-Кут-Киренск» вблизи населенного пункта Улькан. Выезды на зимники перекрыты, запрещающие знаки установлены.

– На контроле спасателей осталось 47 ледовых переправ в 20 районах области, а также четыре пеших ледовых перехода в Киренске.

Напомним, 7 марта МЧС закрыли ледовую дорогу из поселка Балаганск, 12 марта – два зимника в Черемховском и Усть-Кутском районах. Еще на пяти ледовых переправах снизили грузоподъемность. Кроме того, 18 марта было решено закрыть один зимник в Боханском районе и снизить грузоподъемность другого в Балаганском.