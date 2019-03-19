ТЕМЫ
Архив
< Март 2019 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Сегодня
Транспорт
19.03.2019

В Тайшетском и Киренском районах закрыли три ледовых переправы

Иркутская область, 19.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области 19 марта закрыли еще три ледовых переправы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС Приангарья.

Две из них – в Тайшетском районе с сообщением «Старый Акульшет-Коновалово» и «Соляная-Лесоучасток». В Киренском районе закрыли ледовую дорогу «Усть-Кут-Киренск» вблизи населенного пункта Улькан. Выезды на зимники перекрыты, запрещающие знаки установлены.

– На контроле спасателей осталось 47 ледовых переправ в 20 районах области, а также четыре пеших ледовых перехода в Киренске.

Напомним, 7 марта МЧС закрыли ледовую дорогу из поселка Балаганск, 12 марта – два зимника в Черемховском и Усть-Кутском районах. Еще на пяти ледовых переправах снизили грузоподъемность. Кроме того, 18 марта было решено закрыть один зимник в Боханском районе и снизить грузоподъемность другого в Балаганском.

ТЕПЕРЬ: новости транспорта в Иркутске и области в Telegram

Новости Байкала

Загрузка...

Сервис для бизнеса

Аэропорт ИркутскаВокзал Иркутска Пробки в Иркутске

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске