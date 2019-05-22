В Тайшетском районе начали реконструировать мост через реку Бирюса

Тайшетский район, 23.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Тайшетском районе начали реконструировать железнодорожный мост через реку Бирюса.

Как сообщает пресс-служба ВСЖД, проект реализуется в рамках программы модернизации инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей (Восточный полигон) и рассчитан на два года. Общий объем инвестиций составит более 1,2 млрд рублей.

Реконструкция сооружения предусматривает ремонт семи опор (четырех промежуточных и двух береговых), замену шести пролетных строений, каждое из которых имеет длину около 88 метров, укладку современных железобетонных шпал.