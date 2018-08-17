В центре Иркутска на две недели ограничат движение по улицам Ленина и Горького

Иркутск, 18.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске с 19 по 31 августа ограничат движение по двум центральным улицам – Ленина и Горького. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

По улице Ленина движение ограничат в районе здания №7 на пересечении с улицей Горького. На этой улице, в свою очередь, ограничение введут в районе домов № 22 и 34.

У этих домов будут проводить земляные работы, потому сузят проезжую часть, пояснили в администрации Иркутска.