В Тулунском районе 10 мая на три часа закроют ж/д переезд на 1532-м километре автотрассы «Сибирь»

Тулунский район, 8.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Тулунском районе 10 мая ограничат проезд по железнодорожному переезду на 1532-м километре федеральной автодороги Р-255 «Сибирь».

Как сообщает пресс-служба Упрдор «Прибайкалье», с 8:00 до 11:00 проезд будет закрыт для всех видов транспорта в связи с ремонтными работами, проводимыми РЖД.

Водителей просят неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, в особенности – скоростной режим и дистанцию, а также следовать указаниям дорожных знаков, установленных в местах производства ремонтных работ.

КООРДИНАТЫ:

При возникновении чрезвычайной ситуации следует звонить по телефонам: 8 (3952) 29-21-39, 8-914-899-35-35, 112.