|Транспорт
|08.05.2018
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В Тулунском районе 10 мая на три часа закроют ж/д переезд на 1532-м километре автотрассы «Сибирь»
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Тулунский район, 8.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Тулунском районе 10 мая ограничат проезд по железнодорожному переезду на 1532-м километре федеральной автодороги Р-255 «Сибирь».
Как сообщает пресс-служба Упрдор «Прибайкалье», с 8:00 до 11:00 проезд будет закрыт для всех видов транспорта в связи с ремонтными работами, проводимыми РЖД.
Водителей просят неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, в особенности – скоростной режим и дистанцию, а также следовать указаниям дорожных знаков, установленных в местах производства ремонтных работ.
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