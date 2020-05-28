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Новости транспорта в Иркутской области
26.05.2020

В Тулунском районе на переезде в поселке Шерагул 29 мая ограничат движение

Тулунский район, 26.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Тулунском районе на железнодорожном переезде в поселке Шерагул 29 мая ограничат движение транспорта. Запрет будет действовать с 19:00 до 21:00, сообщает пресс-служба Упрдор «Прибайкалье».

– С 15:00 до 19:00 и с 21:00 до 23:00 пропуск автотранспорта будет осуществляться по одной полосе. Это связано с ремонтными работами на железнодорожных путях. Будет разобран переездный настил. На указанном участке организуют реверсивное движение, – отметили в службе.

Регулировать движение будут сотрудники ВСЖД.

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