В Тулунском районе открыта ледовая переправа через реку Ию

Тулунский район, 17.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Тулунском районе межведомственная комиссия провела освидетельствование автомобильной переправы через реку Ию в поселке Октябрьский-2.

Переправа признана пригодной к эксплуатации с ограничением грузоподъемности транспортных средств до 3,5 тонн, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области. Переправа оборудована средствами помощи и информационными стендами.

Для безопасности движения по ней водители должны соблюдать предписания дорожных знаков и интервал движения транспортных средств до 40 метров. При этом ограничение скорости автомобилей составляет 10 км в час. Чтобы без риска пересечь реку по ледовой переправе, водитель должен высадить пассажиров, отстегнуть ремень безопасности и открыть дверь. Остановка автомобиля на льду запрещена.

Состояние ледовой дороги будут ежедневно проверять специалисты. При нарушении целостности ледовой переправы она будет закрыта.