В Тулунском районе три дня будет закрыт переезд на 1532-м километре трассы «Сибирь»

Тулунский район, 23.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Тулунском районе с 23 по 25 мая будет перекрыто движение для всех видов транспорта на железнодорожном переезде на 1532-м км автодороги Р-255 «Сибирь».

Как сообщает пресс-служба Упрдор «Прибайкалье», ограничение будет действовать 23 мая с 19.00 до 21.00, 24 мая с 1.00 до 2.00 и с 9.00 до 12.00, 25 мая с 7.00. до 9.00 по местному времени.

Это связано с ремонтными работами, проводимыми ОАО «РЖД».