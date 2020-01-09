В Усолье-Сибирском подорожал проезд в общественном транспорте

Усолье-Сибирское, 9.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Усолье-Сибирском с нового года на три рубля подорожал проезд в общественном транспорте.

Как сообщает пресс-служба администрации города, такое решение продиктовано увеличением затрат, связанных с пассажирскими перевозками – стоимостью дизельного топлива, электроэнергии, расходами на ремонт и содержание вагонов трамвая, автобусов с учетом роста цен на запчасти. Также в 2020 году будет увеличен минимальный размер заработной платы в Иркутской области, что автоматически отразится на фонде оплаты труда работников МУП «Электроавтотранс». Отметим, что сегодня на предприятии трудится более 300 усольчан.

– Сегодня «Электроавтотранс» является основным муниципальным предприятием города, которое несет социальную нагрузку по организации бесперебойного обслуживания населения, – отметил накануне на пресс-конференции мэр города Максим Торопкин. –Повышение стоимости – вынужденная мера. Транспорт в Усолье должен работать как следует, быть комфортным и безопасным, вовремя ремонтироваться и обновляться. К сожалению, с действующим тарифом 20 рублей ни о какой стратегии развития мы не можем говорить. Увеличение – единственный путь выхода из банкротства.