В Усолье-Сибирском с ветеранов Великой Отечественной войны решено не брать плату за проезд в такси

Усолье-Сибирское, 4.02.20 (ИА «Телеинформ»), - В Усолье-Сибирском участники Великой Отечественной войны смогут воспользоваться бесплатным проездом в такси. Такое решение 3 февраля приняли городские власти и усольские перевозчики. От платы за проезд освобождены 17 ветеранов.

Как сообщает пресс-служба администрации Усолья-Сибирского, бесплатные поездки по городу участникам войны предоставляются с начала февраля. Поддержку администрации в этом вопросе оказали предприниматели Сергей Айкин и Александр Рябошапкин. Бесплатные перевозки осуществляются только при наличии подтверждающего документа.

Кроме того, городской «Электроавтотранс» ежегодно предоставляет право на бесплатный проезд в общественном транспорте ветеранам, не имеющим региональную и федеральную льготу. Этой преференцией пользуются восемь усольчан.