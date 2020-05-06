Усть-Кут, 7.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В рамках реализации региональной программы «Народные инициативы» в Усть-Кут поступил новый экскаватор. Новая техника будет передана в муниципальное предприятие «Автодор». Общая стоимость нового экскаватора составляет 5 млн 565 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ИРО ВПП ЕР.

Как отметил глава города Александр Душин, приобретение этой спецтехники позволит решить многолетние проблемы по очистке водопропускных труб, водоотводных лотков, доработки обочин дорог и погрузке сыпучих материалов.

В этом году в рамках «Народных инициатив» в Усть-Куте также будет приобретено четыре новых пассажирских автобуса.

Напомним, в Иркутской области по инициативе депутатов Законодательного собрания и секретаря ИРО партии «Единая Россия» Сергея Сокола объем финансирования проекта был увеличен на 200 миллионов и составил 850 миллионов рублей. Дополнительные средства распределены между муниципалитетами первого уровня. Было принято решение использовать средства «Народных инициатив» на создание и реконструкцию памятных мест, мемориалов славы. Кроме того, средства традиционно направляются на установку уличного освещения, оснащение домов культуры, приобретение дорожной техники, спортивных площадок и другое.

В пресс-службе реготделения партии отмечают, что благодаря подобным практикам люди решают важные вопросы местного значения – строят дороги и тротуары, детские и спортивные площадки, проводят благоустройство парков и скверов, общественных пространств и объектов культуры. Инициативные граждане участвуют в опросах, выбирают проекты, которым требуется финансирование. Их мнение учитывается при распределении бюджетных средств.