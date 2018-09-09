|Транспорт
|10.09.2018
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В Усть-Кутском районе 11 сентября на три часа перекроют участок трассы «Вилюй»
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Усть-Кутский район, 10.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Усть-Кутском районе на 516-м километре автодороги А-331 «Вилюй» 11 сентября с 11:00 до 14:00 закроют движение на железнодорожном переезде.
Как сообщает пресс-служба Упрдор «Прибайкалье», это сделано в связи с ремонтными работами, которые проводит ОАО «РЖД».
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