В Усть-Кутском районе 11 сентября на три часа перекроют участок трассы «Вилюй»

Усть-Кутский район, 10.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Усть-Кутском районе на 516-м километре автодороги А-331 «Вилюй» 11 сентября с 11:00 до 14:00 закроют движение на железнодорожном переезде.

Как сообщает пресс-служба Упрдор «Прибайкалье», это сделано в связи с ремонтными работами, которые проводит ОАО «РЖД».

КООРДИНАТЫ:

При возникновении нештатной ситуации следует звонить оперативному дежурному ФКУ Упрдор «Прибайкалье» по телефонам: 8 (3952) 29-21-39; 8-914-899-35-35.