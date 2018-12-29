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29.12.2018

В Усть-Кутском районе запретили эксплуатировать теплоход «Капитан Александр Носков»

Усть-Кутский район, 29.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Усть-Кутский городской суд запретил эксплуатировать теплоход «Капитан Александр Носков», который летом 2018 года столкнулся с баржей, буксируемой теплоходом «Якурим». Об этом сообщает пресс-служба транспортной прокуратуры.

Прокурорской проверкой установлено, что причиной транспортного происшествия послужили грубые нарушения законодательства о безопасности плавания: теплоход «Капитан Александр Носков» вышел в плавание без капитана, у механика отсутствовало подтверждение к диплому на право занятия данной должности, а на судне – документы, обязательные для его эксплуатации.

Учитывая, что дальнейшая эксплуатация судна создавала угрозу безопасности плавания, Осетровской транспортной прокуратурой в интересах неопределенного круга лиц в суд направлено исковое заявление о запрете его эксплуатации до устранения нарушений закона.

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