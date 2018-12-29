В ВСЖД рассказали о льготах на электрички в Иркутской области и Бурятии

Иркутская область, Бурятия, 1.01.19 (ИА «Телеинформ»), - В ВСЖД озвучили, какие категории пассажиров смогут получить льготы на проезд в электричках в 2019 году. Об этом сообщает пресс-служба команды. Иркутская область: В размере 50% от общей стоимости проезда: ветеранам труда, а также гражданам, приравненным к ним по состоянию на 31 декабря 2004 года;

труженикам тыла во время Великой Отечественной войны.

реабилитированным и признанным пострадавшими от политических репрессий 100%. Эта услуга предоставляется при предъявлении паспорта или иного документа, удостоверяющий личность. Решением о предоставление мер социальной поддержки, оформленное территориальным подразделением Министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области. Бесплатный билет на проезд в электропоездах гарантирован гражданам, сопровождающим получателей социальных услуг (инвалидов первой группы, признанных таковыми до 1 января 2010 года; инвалидов второй и третий групп, имеющих ограничение способности к трудовой деятельности третьей степени, а также детей-инвалидов). Льготный билет оформляется при предъявлении документов на сопровождаемое лицо и собственного документа, удостоверяющего личность. Также право льготного проезда в виде 50% скидки предоставляется обучающимся общеобразовательных учреждений старше семи лет и обучающимся очной формы в профессиональных образовательных организациях и высших учебных заведениях. Правило действует с 1 января по 15 июня 2019 года включительно, с 1 сентября по 31 декабря 2019 года включительно. Разовые проездные документы выдаются при предъявлении следующих документов: справки из общеобразовательной организации, подтверждающей обучение в этой общеобразовательной организации, с указанием информации о том, что учащийся не может быть доставлен к месту учебы и обратно к месту жительства (месту пребывания) школьными автобусами, с даты выдачи которой прошло не более 12 месяцев – для обучающихся старше 7 лет;

документа, удостоверяющего личность, и студенческого билета с фотографией, с отметкой о продлении на соответствующий учебный год и отметкой об очной форме обучения;

решения о праве на льготу, выданного в порядке, установленном нормативным правовым актом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, государственным учреждением Иркутской области, подведомственным уполномоченному органу и включенным в перечень, утвержденный нормативным правовым актом уполномоченного органа. Республика Бурятия: В размере 50% от общей стоимости проезда: ветеранам труда, а также гражданам, приравненным к ним по состоянию на 31 декабря 2004 года;

труженикам тыла во время Великой Отечественной войны.

реабилитированным и признанным пострадавшими от политических репрессий 50%. По территории республики Бурятия льготный проезд предоставляется при предъявлении паспорта или нотариально заверенной его копии. Документ, подтверждающий льготный статус (удостоверение) или нотариально заверенная копия документа. Бесплатный билет на проезд в электропоездах гарантирован гражданам, сопровождающим получателей социальных услуг (инвалидов первой группы, признанных таковыми до 1 января 2010 года; инвалидов второй и третий групп, имеющих ограничение способности к трудовой деятельности третьей степени, а также детей-инвалидов). Льготный билет оформляется при предъявлении документов на сопровождаемое лицо и собственного документа, удостоверяющего личность. Помимо этого, в связи с повышением тарифов на проезд в поездах пригородного сообщения на территории Иркутской области и республики Бурятия с 1 января 2019 года, изменяется стоимость провоза ручной клади (велосипеда, дополнительной ручной клади от 36 до 50 кг, либо превышающей 180 см в сумме трех измерений), мелких домашних животных, собак и птиц в пригородных поездах. Актуальную информацию об изменении тарифов пассажиры могут получить на сайте АО «Байкальская пригородная пассажирская компания» . ТЕПЕРЬ: новости транспорта в Иркутске и области в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... Аэропорт Иркутска • Вокзал Иркутска • Пробки в Иркутске бурятия

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