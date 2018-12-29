|Транспорт
|01.01.2019
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В ВСЖД рассказали о льготах на электрички в Иркутской области и Бурятии
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Иркутская область, Бурятия, 1.01.19 (ИА «Телеинформ»), - В ВСЖД озвучили, какие категории пассажиров смогут получить льготы на проезд в электричках в 2019 году. Об этом сообщает пресс-служба команды.
Иркутская область:
В размере 50% от общей стоимости проезда:
Эта услуга предоставляется при предъявлении паспорта или иного документа, удостоверяющий личность. Решением о предоставление мер социальной поддержки, оформленное территориальным подразделением Министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.
Бесплатный билет на проезд в электропоездах гарантирован гражданам, сопровождающим получателей социальных услуг (инвалидов первой группы, признанных таковыми до 1 января 2010 года; инвалидов второй и третий групп, имеющих ограничение способности к трудовой деятельности третьей степени, а также детей-инвалидов).
Льготный билет оформляется при предъявлении документов на сопровождаемое лицо и собственного документа, удостоверяющего личность.
Также право льготного проезда в виде 50% скидки предоставляется обучающимся общеобразовательных учреждений старше семи лет и обучающимся очной формы в профессиональных образовательных организациях и высших учебных заведениях. Правило действует с 1 января по 15 июня 2019 года включительно, с 1 сентября по 31 декабря 2019 года включительно.
Разовые проездные документы выдаются при предъявлении следующих документов:
Республика Бурятия:
В размере 50% от общей стоимости проезда:
По территории республики Бурятия льготный проезд предоставляется при предъявлении паспорта или нотариально заверенной его копии. Документ, подтверждающий льготный статус (удостоверение) или нотариально заверенная копия документа.
Бесплатный билет на проезд в электропоездах гарантирован гражданам, сопровождающим получателей социальных услуг (инвалидов первой группы, признанных таковыми до 1 января 2010 года; инвалидов второй и третий групп, имеющих ограничение способности к трудовой деятельности третьей степени, а также детей-инвалидов).
Льготный билет оформляется при предъявлении документов на сопровождаемое лицо и собственного документа, удостоверяющего личность.
Помимо этого, в связи с повышением тарифов на проезд в поездах пригородного сообщения на территории Иркутской области и республики Бурятия с 1 января 2019 года, изменяется стоимость провоза ручной клади (велосипеда, дополнительной ручной клади от 36 до 50 кг, либо превышающей 180 см в сумме трех измерений), мелких домашних животных, собак и птиц в пригородных поездах.
Актуальную информацию об изменении тарифов пассажиры могут получить
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