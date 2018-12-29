ТЕМЫ
Архив
< Январь 2019 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Сегодня
Транспорт
01.01.2019

В ВСЖД рассказали о льготах на электрички в Иркутской области и Бурятии

Иркутская область, Бурятия, 1.01.19 (ИА «Телеинформ»), - В ВСЖД озвучили, какие категории пассажиров смогут получить льготы на проезд в электричках в 2019 году. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Иркутская область:

В размере 50% от общей стоимости проезда:

  • ветеранам труда, а также гражданам, приравненным к ним по состоянию на 31 декабря 2004 года;
  • труженикам тыла во время Великой Отечественной войны.
  • реабилитированным и признанным пострадавшими от политических репрессий 100%.

Эта услуга предоставляется при предъявлении паспорта или иного документа, удостоверяющий личность. Решением о предоставление мер социальной поддержки, оформленное территориальным подразделением Министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

Бесплатный билет на проезд в электропоездах гарантирован гражданам, сопровождающим получателей социальных услуг (инвалидов первой группы, признанных таковыми до 1 января 2010 года; инвалидов второй и третий групп, имеющих ограничение способности к трудовой деятельности третьей степени, а также детей-инвалидов).

Льготный билет оформляется при предъявлении документов на сопровождаемое лицо и собственного документа, удостоверяющего личность.

Также право льготного проезда в виде 50% скидки предоставляется обучающимся общеобразовательных учреждений старше семи лет и обучающимся очной формы в профессиональных образовательных организациях и высших учебных заведениях. Правило действует с 1 января по 15 июня 2019 года включительно, с 1 сентября по 31 декабря 2019 года включительно.

Разовые проездные документы выдаются при предъявлении следующих документов:

  • справки из общеобразовательной организации, подтверждающей обучение в этой общеобразовательной организации, с указанием информации о том, что учащийся не может быть доставлен к месту учебы и обратно к месту жительства (месту пребывания) школьными автобусами, с даты выдачи которой прошло не более 12 месяцев – для обучающихся старше 7 лет;
  • документа, удостоверяющего личность, и студенческого билета с фотографией, с отметкой о продлении на соответствующий учебный год и отметкой об очной форме обучения;
  • решения о праве на льготу, выданного в порядке, установленном нормативным правовым актом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, государственным учреждением Иркутской области, подведомственным уполномоченному органу и включенным в перечень, утвержденный нормативным правовым актом уполномоченного органа.

Республика Бурятия:

В размере 50% от общей стоимости проезда:

  • ветеранам труда, а также гражданам, приравненным к ним по состоянию на 31 декабря 2004 года;
  • труженикам тыла во время Великой Отечественной войны.
  • реабилитированным и признанным пострадавшими от политических репрессий 50%.

По территории республики Бурятия льготный проезд предоставляется при предъявлении паспорта или нотариально заверенной его копии. Документ, подтверждающий льготный статус (удостоверение) или нотариально заверенная копия документа.

Бесплатный билет на проезд в электропоездах гарантирован гражданам, сопровождающим получателей социальных услуг (инвалидов первой группы, признанных таковыми до 1 января 2010 года; инвалидов второй и третий групп, имеющих ограничение способности к трудовой деятельности третьей степени, а также детей-инвалидов).

Льготный билет оформляется при предъявлении документов на сопровождаемое лицо и собственного документа, удостоверяющего личность.

Помимо этого, в связи с повышением тарифов на проезд в поездах пригородного сообщения на территории Иркутской области и республики Бурятия с 1 января 2019 года, изменяется стоимость провоза ручной клади (велосипеда, дополнительной ручной клади от 36 до 50 кг, либо превышающей 180 см в сумме трех измерений), мелких домашних животных, собак и птиц в пригородных поездах.

Актуальную информацию об изменении тарифов пассажиры могут получить на сайте АО «Байкальская пригородная пассажирская компания».

ТЕПЕРЬ: новости транспорта в Иркутске и области в Telegram

Новости Байкала

Загрузка...

Сервис для бизнеса

Аэропорт ИркутскаВокзал Иркутска Пробки в Иркутске

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске