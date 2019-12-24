На ВСЖД рассказали о льготных проездных для школьников и студентов Приангарья на 2020 год

Иркутская область, 25.12.19 (ИА «Телеинформ»), - На проезд в пригородных поездах с 1 января по 15 июня 2020 года и с 1 сентября по 31 декабря 2020 года на территории Иркутской области будет предоставляться 50% скидка от полной стоимости проезда учащимся общеобразовательных организаций старше семи лет и студентам-очникам. Об этом сообщает пресс-служба ВСЖД.

Льготный проездной школьникам оформляется при предъявлении справки из общеобразовательной организации, подтверждающей обучение, с указанием информации о том, что учащийся не может быть доставлен к месту учебы и обратно к месту жительства (месту пребывания) школьными автобусами. Студенты должны предоставить документ, удостоверяющий личность, студенческий билет с отметкой о продлении на соответствующий учебный год и отметкой об очной форме обучения, а также решение о праве на льготу.

Проезд студентов и школьников к месту учебы и обратно к месту жительства в дни школьных каникул, в выходные дни, а также в случае проведения общеобразовательными организациями «Дня здоровья» в указанные периоды не ограничен.