|Транспорт
|18.06.2019
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В Зиминском районе досрочно обустроили участок федеральной трассы
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Зиминский район, 18.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Подведомственное Росавтодору Упрдор «Прибайкалье» ввело в эксплуатацию два участка автомобильной дороги федерального значения Р-255 «Сибирь» Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск. Досрочно завершено устройство слоев износа на 13,5 км трассы в Зиминском районе.
Как сообщает пресс-служба организации, на отрезках с 390-го метра 1625-го км по 1636-й км и с 1663-го по 1666-й км проведены работы по устройству защитных слоев покрытия из битумоминеральной смеси. Кроме того, ликвидированы места просадок и мелкие разрушения. Специалисты укрепили обочины, заменили дорожные знаки и сигнальные столбики, нанесли горизонтальную дорожную разметку.
Отмечается, что объекты сданы практически на три месяца раньше запланированного срока.
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