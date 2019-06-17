В Зиминском районе досрочно обустроили участок федеральной трассы

Зиминский район, 18.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Подведомственное Росавтодору Упрдор «Прибайкалье» ввело в эксплуатацию два участка автомобильной дороги федерального значения Р-255 «Сибирь» Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск. Досрочно завершено устройство слоев износа на 13,5 км трассы в Зиминском районе. Как сообщает пресс-служба организации, на отрезках с 390-го метра 1625-го км по 1636-й км и с 1663-го по 1666-й км проведены работы по устройству защитных слоев покрытия из битумоминеральной смеси. Кроме того, ликвидированы места просадок и мелкие разрушения. Специалисты укрепили обочины, заменили дорожные знаки и сигнальные столбики, нанесли горизонтальную дорожную разметку. Отмечается, что объекты сданы практически на три месяца раньше запланированного срока. СПРАВКА: В 2019 году Упрдор «Прибайкалье» рассчитывает привести в порядок 130 км трассы Р-255 «Сибирь» в Иркутской области. В том числе слои износа будут устроены на 50,3 км дороги. Сейчас капитально ремонтируют 37,1 км трассы. Ремонту подвержены 32,3 км, поверхностной обработке – 10,3 км федеральной автодороги. ПОДЕЛИТЬСЯ: Аэропорт Иркутска • Вокзал Иркутска • Пробки в Иркутске НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: зиминский район Тэги: View the discussion thread.