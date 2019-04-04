Ветераны Иркутской области в преддверии Дня Победы получат право на бесплатные перелеты

Иркутская область, 5.04.19 (ИА «Телеинформ»), - Авиакомпания «ИрАэро» анонсировала свой подарок ветеранам ко Дню Победы. С 29 апреля по 14 мая они получат право на бесплатные перелеты. Об этом сообщает пресс-служба компании.

– Воспользоваться акцией могут участники Великой Отечественной войны, лица, приравненные к ним, а также их сопровождающие. Полеты осуществляются только в пределах нашей маршрутной сети. Количество перелетов не ограничено, – говорится в сообщении.

Акция проводится ежегодно. Продажа билетов стартует с 5 апреля 2019 года.