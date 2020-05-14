Виталий Перетолчин: на ремонт дороги от Усть-Илимска до поселка Железнодорожный выделят 25 миллионов рублей

Иркутская область, 14.05.20 (ИА «Телеинформ»), - На ремонт автомобильной дороги от Усть-Илимска до поселка Железнодорожный будет выделено 25 миллионов рублей. Об этом пишет пресс-служба «Единой России» со ссылкой на зампреда комитета по законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве ЗС, члена регионального политсовета партии Виталия Перетолчина.

– Ямочный ремонт начали в апреле. А за лето на этом участке уложат асфальтобетонное покрытие на всю ширину проезжей части – 2,5 километра. Местные жители знают, что эта дорога ведет на железнодорожный вокзал и дачные кооперативы, поэтому транспортный поток на этом участке всегда очень интенсивный, а состояние асфальта в неудовлетворительном состоянии. Очень ждем положительных изменений! – рассказал Виталий Перетолчин.

Парламентарий отметил, что полотно обновят на дороге, которая связывает Железнодорожный и Тубинский. Выборочно восстановят проезжую часть на участках с 10 по 18 км и с 40 по 50 км с применением нового материала.

– Но этого недостаточно, будем работать в этом направлении, – подчеркнул Виталий Перетолчин.

Также Виталий Перетолчин обратил внимание на автодорогу Братск – Усть-Илимск. В сутки по трассе проходит более 6 тысяч автомобилей. Общая сумма на этот участок небольшая – всего 10 миллионов рублей. На эти средства в мае выполнят ямочный ремонт «картами». Но продолжается и капитальный ремонт обозначенной дороги. Работы будут вестись и летом. В общей сложности в 2020-2023 годах в планах отремонтировать 32 км региональной трассы Братск –Усть-Илимск по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Общая стоимость работ составляет почти 750 миллионов рублей.

– Помогают и вместе со мной добиваются положительных решений в дорожном вопросе мой коллега, заместитель председателя комитета по здравоохранению Законодательного собрания Иркутской области Артём Лобков и мэр Усть-Илимского района Яков Макаров, – сообщил Виталий Перетолчин.