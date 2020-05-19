Виталий Перетолчин: начат ремонт автодороги Усть-Илимск – поселок Железнодорожный

Иркутская область, 20.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Ремонтная техника начала работу над проблемными участками автодороги Усть-Илимск – поселок Железнодорожный. Об этом сообщил заместитель председателя комитета по законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве ЗС, региональный координатор партпроекта «Чистая страна» Виталий Перетолчин, пишет пресс-служба «Единой России».

– Технология с использование больших «карт» позволит ликвидировать самые разрушенные участки асфальта. Сейчас речь идет о подготовительной работе к капитальному ремонту дороги между Усть-Илимском и поселком Железнодорожным. Но, трассу нужно капитально ремонтировать. И до конца года, по плану, специалисты начнут проектирование. На это уйдет примерно полтора года и после того, как проект будет готов, можно будет приступить к капремонту, – отметил парламентарий.

Также Виталий Перетолчин рассказал, что на трассе, которая связывает Железнодорожный и Тубинский, будет обновлено дорожное полотно. Пока проезжую часть смогут восстановить только выборочно на участках с 10 по 18 км и с 40 по 50 км.

– В этом году будет готовиться ПСД на капитальный ремонт. Будем добиваться, чтобы в будущем и здесь провели серьезную работу, – подчеркнул Виталий Перетолчин.