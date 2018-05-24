Власти Иркутска назвали нелегальным одного из перевозчиков по маршруту №22

Иркутск, 24.05.18 (ИА «Телеинформ»), - С начала 2018 года иркутских перевозчиков оштрафовали на сумму около 34 миллионов рублей. Сейчас в городе нелегально продолжает выходить на линию только один перевозчик – ООО «Слава» по маршруту №22. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В мэрии Иркутска поясняют, что на этот маршрут на время проведения открытого конкурса открытого конкурса был определен официальный перевозчик. Однако на линию выходит и незаконный транспорт.

– Накануне был проведен совместный рейд по выявлению нарушений. В результате были выявлены два маршрутных автобуса, работающих без документов. За это нарушение водитель заплатит штраф в 5 тысяч рублей, владельца предприятия оштрафуют на 200 тысяч рублей, – говорят в администрации города.

Как отметили сотрудники ГИБДД, у одного из нелегалов помимо претензий к документации, было другое серьезное нарушение в вопросе обеспечения безопасности перевозки пассажиров – водитель вышел в рейс на стёртой до корда резине.

Власти Иркутска призывают пассажиров, замечающих какие-то явные нарушения в работе общественного транспорта, по возможности обращаться в администрацию. Перевозчик будет вызван в мэрию, с каждым будет проводиться индивидуальная работа.

КООРДИНАТЫ:

О нарушениях в работе перевозчиков можно сообщать по телефону: 8(3952)52-00-39.