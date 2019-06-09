Власти Приангарья: Байкальский тракт «доведут до ума» до конца июня

Иркутский район, 10.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Замечания, выявленные на участке автодороги Иркутск – Листвянка с 12-го по 21-й километры, который был введен в эксплуатацию в 2017 году, будут устранены в июне 2019 года, сообщает пресс-служба губернатора.

Председатель правительства Иркутской области Руслан Болотов в ходе инспекционной поездки по объектам дорожного строительства проверил этот участок Байкальского тракта. После жалоб иркутян на качество дорожного покрытия отрезок трассы был комиссионно обследован в середине мая. О выявленных недостатках председателю правительства доложил директор Дирекции по строительству и эксплуатации дорог Иркутской области Иван Клочихин. Он отметил, что претензионная работа завершена, подрядчик приступил к исполнению гарантийных обязательств.

– График согласован. Проверили освещение – в рамках гарантийных обязательств уже заменено 75 светильников. Идет подготовка к устранению дефектов асфальтобетонного покрытия. При производстве работ технология не нарушалась, но сжатые временные сроки не дали отстояться земляному полотну, – сообщил Иван Клочихин.

Асфальтобетонные работы, по словам генерального директора компании-подрядчика «ЗБСМ МК-162» Сиявуша Курбайлова, предполагается начать 10 июня.