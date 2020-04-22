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Транспорт
23.04.2020

Власти региона рекомендуют жителям Приангарья воздержаться от поездок на кладбища в Родительский день

Иркутская область, 23.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Власти Иркутской области рекомендуют жителям региона в условиях действующего режима самоизоляции воздержаться от посещения кладбищ в Родительский день, который в этом году выпадает на 28 апреля, или хотя бы перенести визит на выходные дни.

Как сообщила 22 апреля на заседании депутатского штаба по предупреждению распространения COVID-19 при ЗС Иркутской области и.о. зампредседателя регионального правительства Валентина Вобликова, областные власти провели совещание с эпидемиологами.

– Сложившуюся традицию посещения кладбищ именно в этот день – не только христианскую, но и советскую – очень сложно переломить. Но я вчера проконсультировалась с митрополитом Иркутским и Ангарским Максимилианом, попросила его разъяснений и благословления на те или иные действия. Он объяснил, что на самом деле не рекомендуется посещать кладбища в первую неделю после Пасхи. Посещение разрешено как раз с Родительского дня. Мы предлагаем именно по этой рекомендации «растянуть» визиты на кладбища: в этом случае не будет скученности людей, – пояснила Валентина Вобликова.

Напомним, в Иркутске, например, отменили автобусы до кладбищ в Дни памяти. Те же муниципалитеты, которые предоставляют общественный транспорт на Родительский день, должны регулярно проводить дезинфекцию автобусов, следить за соблюдением социальной дистанции. Но, по мнению и.о. зампредседателя правительства Иркутской области, вряд ли они смогут предоставить достаточное количество автобусов, чтобы выполнить все эти требования. Как отметила Валентина Вобликова, было бы оптимальным разнести эти мероприятия хотя бы на несколько дней.

Кроме того, по ее словам, на оперативном штабе 22 апреля мэры муниципальных образований напомнили, что ранее под посещения кладбищ работающим давали отгулы, и предложили в этом году такие случаи исключить и рекомендовать жителям региона хотя бы перенести визиты на выходные. Также эпидемиологи рекомендуют в случае выезда строжайше соблюдать дистанцию, использовать маски и не употреблять пищу и выпивку на погосте.

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