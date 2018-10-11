Внутри микрорайона «Союз» в Иркутске планируется оптимизировать движение транспорта

Иркутск, 12.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Транспортные потоки внутри микрорайона «Союз» областного центра планируется оптимизировать по многочисленным просьбам жителей. Об этом сообщает пресс-служба думы Иркутска.

Предложения обсудили на выездном совещании председателя гордумы Евгения Стекачева с заместителем председателя комитета городского обустройства – начальником департамента дорожной деятельности Андреем Пономаревым и представителями управляющей компании «Альтернатива».

По мнению горожан, инфраструктурный коллапс возник по вине застройщиков. На этой территории возводили дома три строительные компании. Ни одна из них не озаботилась обеспечением комфортного проезда к жилым корпусам и социальным объектам. Иркутяне обратились за помощью к председателю думы Иркутска.

– Жители предложили две точки для организации проезда, но потребуется рассмотреть и обсудить все возможные варианты. Объективно этих вариантов не так много, так как застройка плотная и отчасти непродуманная. Потребуется также организовать движение внутри самого микрорайона: нанести разметку, установить дорожные знаки, – отметил Евгений Стекачев.

Площадь микрорайона составляет около 12 га. Застройка представлена в основном жилыми домами высотой до 17-ти этажей. Сейчас жители пользуются одним основным въездом, который ведет к закрытой приватизированной территории. Из-за этого они были вынуждены самостоятельно организовать «стихийный» проезд в микрорайон рядом с детским садом.

Горожане предложили обустроить здесь дорогу, однако эта земля находится в собственности ИГУ. Евгений Стекачев планирует провести переговоры с и.о. ректора вуза Игорем Бычковым с тем, чтобы участок был предоставлен под обустройство проезда.