Во Втором Иркутске 9 мая изменят маршруты общественного транспорта

Иркутск, 8.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Во Втором Иркутске 9 мая с 9:00 до 12:00 в связи мероприятиями к 73-годовщине Победы в Великой Отечественной войне, по улицам Авиастроителей (от ул. Просвещения до ул. Новаторов), Новаторов (от ул. Авиастроителей до ул. Сибирских Партизан) будет закрыто движение транспорта.

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, на это время маршруты автобусов изменятся следующим образом:

№10 «Н.Ленино – Завод нерудных материалов» при следовании из Иркутск-2 после ул. Красный путь пойдет по улицам Новаторов, Мира, Трактовая и далее по маршруту;

№10К «7 м/р Н.Ленино – Иркутск-2», №28 «Центр – пос. Боково», №28р «Ц.Рынок – Авиазавод», №31 «Центр – Авиазавод через пр. Марата», №43 «Авиазавод – Аэропорт», №57 «Авиазавод – Областная больница» при следовании в Иркутск-2 после ул. Сибирских Партизан поедут по улицам Новаторов, Мира, Муравьева, Сибирских Партизан и далее по маршрутам;

№26 «Авиазавод – пос. Жилкино» при следовании в Иркутск-2 после ул. Сибирских Партизан направится по улицам Новаторов, Красный путь, Муравьева и далее по маршруту;

№36 «Авиазавод – с. Машиностроитель», №117 «Авиазавод – Стеклянка», №161 «Авиазавод – с. Саяны» при следовании в Иркутск-2 после ул. Сибирских Партизан поедут по улицам Муравьева, Мира, Новаторов, Сибирских Партизан и далее по маршрутам.

Кроме того, остановка «Авиазавод» с ул. Новаторов будет перенесена на ул. Сибирских Партизан на место существующей остановки «АЗС» (в центр).