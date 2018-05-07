|Транспорт
|08.05.2018
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Во Втором Иркутске 9 мая изменят маршруты общественного транспорта
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Иркутск, 8.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Во Втором Иркутске 9 мая с 9:00 до 12:00 в связи мероприятиями к 73-годовщине Победы в Великой Отечественной войне, по улицам Авиастроителей (от ул. Просвещения до ул. Новаторов), Новаторов (от ул. Авиастроителей до ул. Сибирских Партизан) будет закрыто движение транспорта.
Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, на это время маршруты автобусов изменятся следующим образом:
Кроме того, остановка «Авиазавод» с ул. Новаторов будет перенесена на ул. Сибирских Партизан на место существующей остановки «АЗС» (в центр).
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