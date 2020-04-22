Во Втором Иркутске капитально отремонтируют улицу Сибирских Партизан

Иркутск, 23.04.20 (ИА «Телеинформ»), - На улице Сибирских Партизан в избирательном округе №8 депутата думы Иркутска Николая Матвейчука начался ремонт по обращениям жителей Второго Иркутска. В связи с этим на территории с 20 апреля ограничен проезд, сообщает пресс-служба думы.

– Мы все долго этого ждали, и наконец, в этом году будет произведен капитальный ремонт улицы Сибирских Партизан. Подготовительные работы начались 20 апреля, – пояснил депутат Николай Матвейчук.

По 28 июля будет закрыт проезд по улице Сибирских Партизан на участке от улицы Новаторов до Пулковского переулка для проведения плановых работ по замене тепловых и ремонта канализационных сетей.

Далее начнется капитальный ремонт на всей протяженности улицы, который коснется не только проезжей части, но и пешеходного тротуара, остановочных пунктов и зон отдыха.

В проекте благоустройства улицы предусмотрены: устройство парковочного кармана возле детского сада №2; расширение парковки возле проходных Авиазавода на «Объекте»; замена автобусных остановочных павильонов и дорожных ограждений; установка скамеек и урн. Также, будут приведены в порядок зеленые насаждения, на месте ветхих и аварийных деревьев, высадят клены Гиннала и мелколистные вязы, газоны будут засеяны многолетними травами.

В период ремонтных работ проезд автотранспорта будет осуществляться по улицам Авиастроителей и Мира. Обращайте внимание на временные указатели и знаки дорожного движения.