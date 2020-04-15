Во Втором Иркутске меняется схема движения автобусов

Иркутск, 15.04.20 (ИА «Телеинформ»), - С 20 апреля по 28 июля изменится схема движения общественного транспорта в Ленинском округе Иркутска. Это связано с проведением работ по ремонту тепловой сети по улице Сибирских партизан в районе домов №15, 16, 17, 22 и временным закрытием движения транспорта по улице Сибирских партизан на участке от улицы Макаренко до переулка Пулковского. Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, движение муниципальных маршрутов №10К, 28, 28Р, 31, 36,43 ,46 ,57 будут проходить следующим образом: при следовании в сторону пос. Боково: после ул. Сибирских партизан – по улицам Муравьева, Мира, Новаторов и далее по маршрутам;

при следовании в центр: после ул. Новаторов – по улицам Мира, Муравьева, Сибирских партизан и далее по маршрутам. Также будут перенесены остановки на муниципальных маршрутах регулярных перевозок №10К, 28, 28Р, 31, 36, 43, 46, 57: остановки «АЗС» (в обоих направлениях): с ул. Сибирских партизан на ул. Новаторов, на место существующих остановок «АЗС» муниципального автобусного маршрута регулярных перевозок № 10;

остановку «Кафе» (при следовании в сторону пос. Боково): с ул. Сибирских партизан на ул. Муравьева к строению № 100А (здание «Сбербанка»). Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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