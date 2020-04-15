|Транспорт
|15.04.2020
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Во Втором Иркутске меняется схема движения автобусов
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Иркутск, 15.04.20 (ИА «Телеинформ»), - С 20 апреля по 28 июля изменится схема движения общественного транспорта в Ленинском округе Иркутска. Это связано с проведением работ по ремонту тепловой сети по улице Сибирских партизан в районе домов №15, 16, 17, 22 и временным закрытием движения транспорта по улице Сибирских партизан на участке от улицы Макаренко до переулка Пулковского.
Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, движение муниципальных маршрутов №10К, 28, 28Р, 31, 36,43 ,46 ,57 будут проходить следующим образом:
Также будут перенесены остановки на муниципальных маршрутах регулярных перевозок №10К, 28, 28Р, 31, 36, 43, 46, 57: