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05.09.2018

Во Втором Иркутске на три дня поменяют схему движения автобусов

Иркутск, 5.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Во Втором Иркутске с 6 по 8 сентября изменится схема движения общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Как поясняют в администрации Иркутска, решение принято из-за закрытия участка улицы Сибирских Партизан, где будут проводить аварийные работы.

Муниципальные автобусы № 10к «7 м/р Н. Ленино – Иркутск-2 (Боково)», № 28 «Центр – пос. Боково», № 28р «Ц. Рынок – Авиазавод», № 31 «Центр – Авиазавод через пр. Марата», № 36 «Авиазавод – с. Машиностроитель»,  № 43 «Авиазавод – Аэропорт», № 57 «Авиазавод – Областная больница» будут ходить следующим образом:

  • при следовании из Второго Иркутска после ул. Новаторов  - по улицам Сибирских Партизан, Макаренко, Авиастроителей, пер. Пулковскому, ул. Сибирских Партизан и далее как обычно;
  • при следовании во Второй Иркутск после ул. Сибирских Партизан -по пер. Пулковскому, ул. Авиастроителей, Шишкина, Сибирских Партизан, Новаторов.

Остановка «АЗС» (в сторону посёлка Боково) переносится с улицы Сибирских Партизан на улицу Шишкина к строению № 16.

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