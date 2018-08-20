|Транспорт
|21.08.2018
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Водителей Приангарья 25 августа зовут на «Кочкодром» в Иркутске
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Иркутск, 21.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Автомобилисты Иркутска 25 августа соберутся на «Кочкодром-2018». Пройдут любительские гонки по бездорожью и джип-спринт с элементами триала.
Как
Соревнования пройдут в трех классах: лайт – кроссоверы, стоковые внедорожники, стандарт – слегка подготовленные внедорожники, спорт – подготовленные внедорожники.
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