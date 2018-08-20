Водителей Приангарья 25 августа зовут на «Кочкодром» в Иркутске

Иркутск, 21.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Автомобилисты Иркутска 25 августа соберутся на «Кочкодром-2018». Пройдут любительские гонки по бездорожью и джип-спринт с элементами триала.

Как сообщают организаторы – ff-road клуб «Протектор», действия в этом году будут проходит под Академическим мостом . Отмечается, что трасса проходима для любой машины с колесной формулой 4x4.

Соревнования пройдут в трех классах: лайт – кроссоверы, стоковые внедорожники, стандарт – слегка подготовленные внедорожники, спорт – подготовленные внедорожники.

КООРДИНАТЫ:

Регистрация участников начнется в 9:00, старт в 11:30