Восстановлено движение большегрузов на Култукском тракте

Шелеховский район, 2.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Восстановлено движение большегрузов в обе стороны на федеральной трассе Р-258 «Байкал» в Шелеховском районе. Об этом сообщает пресс-служба Упрдор «Прибайкалье».

Напомним, из-за обильного снегопада был ограничен проезд большегрузного транспорта на отрезке с 30-го по 100-й км Култукского тракта. В настоящее время дорога расчищена от снега. Впрочем, специалисты не исключают, что в зависимости от погодных условий может быть принято решение о повторном временном ограничении движения.