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Транспорт
08.06.2019

ВСЖД до 13 июня продает за полцены билеты на верхние места купейных вагонов

Иркутская область, Бурятия, 8.06.19 (ИА «Телеинформ»), - С 1 по 15 июля 2019 года пассажиры поездов дальнего следования могут совершить поездку в купейных вагонах со скидкой 50%, сообщает пресс-служба ВСЖД.

Дисконт предоставляется при оформлении проездных документов на верхние места. Специальная акция «Июльские скидки» действует до 13 июня 2019 года.

Список поездов, на которые распространяется предложение, можно уточнить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».

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