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15.05.2018

ВСЖД на время отменяет электрички из Слюдянки в Выдрино и из Иркутска в Байкальск

Иркутск, Слюдянка, 15.05.18 (ИА «Телеинформ»), - С 15 по 19 мая 2018 года на Восточно-Сибирской железной дороге будет отменено следование электричек сообщением Выдрино-Слюдянка-1 и обратно, из Байкальска до Иркутска и с 15 по 18 мая – из Иркутска до Байкальска. Об этом сообщает пресс-служба ВСЖД.

Электропоезд № 6334 сообщением Иркутск-Сортировочный-Байкальск будет отменен с 15 по 18 мая 2018 года.

Кроме того, 20 мая пригородный поезд Выдрино-Слюдянка-1 будет следовать по измененному расписанию: со станции Выдрино он будет отправляться в 8:15 (вместо 7:36), прибывать на станцию Слюдянка-1 в 9:52 (вместо 9:13).

Расписание обратной электрички с 20 мая будет обычным.

Пригородный поезд Иркутск-Сортировочный-Байкальск в дни отмены будет следовать по маршруту Иркутск-Сортировочный-Слюдянка-1. Со станции Иркутск-Сортировочный электропоезд будет отправляться в 17:23, прибывать на станцию Слюдянка-1 в 20:45.

Обратная электричка в дни отмены будет следовать по маршруту Слюдянка-1-Иркутск-Сортировочный. Отправление со станции Слюдянка-1 в 6:11, прибытие на станцию Иркутск-Сортировочный – в 9:39.

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