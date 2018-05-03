ТЕМЫ
Архив
< Мая 2018>
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Сегодня
Транспорт
04.05.2018

На билетах ВСЖД будут указывать только местное время отправления и прибытия поезда

РФ, 4.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Отправление и прибытие поездов на железнодорожных билетах ВСЖД с 1 августа 2018 года будет указываться по местному времени. Бланки проездных документов с обновленным форматом отображения времени для поездов дальнего следования с российским сообщением появились в продаже с 4 мая – за 90 суток до даты начала поездки.

Как сообщает пресс-служба ВСЖД, ранее на бланках указывали как московское время прибытия и отправления, так и местное. Теперь же для удобства пассажиров время прибытия и отправления на проездных документах будет указаны с уточнением, на сколько часов оно отличается от московского: например, отправление в ЧЧ:ММ по местному времени (МСК+5). Информация о местном времени прибытия и отправления будет также отображаться на информационных табло в поездах, на платформенных указателях и вокзальных электронных часах.

ТЕПЕРЬ: новости транспорта в Иркутске и области в Telegram

Новости Байкала

Загрузка...

Сервис для бизнеса

Аэропорт ИркутскаВокзал Иркутска Пробки в Иркутске

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске