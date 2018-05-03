На билетах ВСЖД будут указывать только местное время отправления и прибытия поезда

РФ, 4.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Отправление и прибытие поездов на железнодорожных билетах ВСЖД с 1 августа 2018 года будет указываться по местному времени. Бланки проездных документов с обновленным форматом отображения времени для поездов дальнего следования с российским сообщением появились в продаже с 4 мая – за 90 суток до даты начала поездки.

Как сообщает пресс-служба ВСЖД, ранее на бланках указывали как московское время прибытия и отправления, так и местное. Теперь же для удобства пассажиров время прибытия и отправления на проездных документах будет указаны с уточнением, на сколько часов оно отличается от московского: например, отправление в ЧЧ:ММ по местному времени (МСК+5). Информация о местном времени прибытия и отправления будет также отображаться на информационных табло в поездах, на платформенных указателях и вокзальных электронных часах.