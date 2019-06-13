ВСЖД сообщает о росте перевозок туристов по КБЖД

Иркутская область, 13.06.19 (ИА «Телеинформ»), - За пять месяцев 2019 года по Кругобайкальской железной дороге перевезены 7,2 тысячи пассажиров. За аналогичный период прошлого года эта цифра составляла 5,7 тысячи, сообщает пресс-служба ВСЖД.

По КБЖД курсируют ретро-составы на паровой тяге, пригородные туристические и поезда дальнего следования. В этом году в рейсы было отправлено уже более 60 составов. В целом в 2019 году запланировано пустить 152 ретро-поездов на паровой тяге и 136 пригородных маршрутов.