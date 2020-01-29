ТЕМЫ
Архив
< Январь 2020 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Сегодня
Транспорт
29.01.2020

ВСЖД сообщает о задержке нескольких поездов из-за схода вагонов на станции Мегет

Ангарск, 29.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В связи с ликвидацией последствий схода 30 вагонов с углем на станции Мегет ВСЖД задерживаются пригородные поезда №6104, 7106, 6311. Время задержки в пути – до 1 часа 20 минут. Поезд дальнего следования №57 Иркутск – Тайшет задерживается на 50 минут от действующего расписания.

Как сообщает пресс-служба ВСЖД, восстановительные работы на станции Мегет продолжаются. В настоящее время идет работа по установке опор контактной сети, стрелочных переводов и восстановление железнодорожного полотна.

Напомним, авария произошла 28 января. Пострадавших нет. Следователи Восточно-Сибирского СУ на транспорте СКР возбудили уголовное дело по факту происшествия.

Актуальную информацию о движении поездов можно получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» (вкладка «Фактическое движение поездов»).

ОАО «РЖД» приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства и делает все возможное для скорейшего восстановления движения.

Тэги:
 
Другие новости раздела «Транспорт»:
ВСЖД сообщает о задержке нескольких поездов из-за схода вагонов на станции Мегет29.01.2020
Ангарск, 29.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В связи с ликвидацией последствий схода 30 вагонов с углем на станции Мегет ВСЖД задерживаются пригородные поезда №6104, 7106, 6311. Время задержки в пути – до 1 часа 20 минут. Поезд дальнего следования №57 Иркутск – Тайшет задерживается на 50 минут от действующего расписания.
В Иркутской области 27 января открыли две ледовые переправы29.01.2020
-27-
Иркутская область, 29.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Аларском и Казачинско-Ленском районах 27 января открыли по одному «зимнику». По ледовым дорогам теперь можно проехать по льду реки Киренга до села Карам и через Братское водохранилище в поселок Ангарский, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Вопрос о строительстве моста в селе Олха обсудили Сергей Сокол и мэр Шелеховского района Максим Модин 28.01.2020
2020-01-28-04-22-05
Шелеховский район, 28.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Перспективы развития инфраструктуры Шелеховского района обсудил спикер Законодательного собрания Сергей Сокол на встрече с мэром района Максимом Модиным.
За зданием ПФР в Иркутске с февраля запретят парковаться28.01.2020
2020-01-27-10-33-08
Иркутск, 28.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске с 1 февраля 2020 года  запретят парковку личного транспорта на территории внутриквартальных проездов за зданием Пенсионного фонда на улице Декабрьских Событий в рабочее время. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
В Иркутске с 28 по 30 января ограничат движение по улице Маяковского27.01.2020
-28-30-
Иркутск, 27.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске на два дня частично ограничат проезд по улице Маяковского. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
В Иркутске движение транспорта по улице Российской будет ограничено25.01.2020
Иркутск, 25.01.20 (ИА «Телеинформ»), - С 27 по 31 января в Иркутске движение транспорта по улице Российской напротив дома №17 будет частично ограничено.
В Иркутске 27 и 28 января перекроют движение по улице 4-ая Железнодорожная25.01.2020
-27-28-4-
Иркутск, 25.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 27 и 28 января будет перекрыто движение для автотранспорта по улице 4-ая Железнодорожная в связи с работами на тепловой сети в районе дома №79.
В Иркутске переносят остановку транспорта «Военный городок»24.01.2020
Иркутск, 24.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске с 27 января остановка общественного транспорта «Военный городок» по направлению в центр города переносится на 120 метров по ходу движения муниципальных маршрутов к ТЦ «Кипарис».
Семь жителей Приангарья привлечены к ответственности за выезд на лед в неположенном месте за сутки 23 января24.01.2020
Иркутская область, 24.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Семь жителей Приангарья привлечены к ответственности за выезд на лед в неположенном месте за сутки 23 января. На всех нарушителей составлены административные протоколы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.
Между Иркутском и Симферополем с 25 апреля возобновятся прямые рейсы24.01.2020
-25-
Иркутск, 24.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Прямые авиарейсы между Симферополем и Иркутском запустят с 25 апреля. Авиасообщение между столицами Республики Крым и Иркутской области откроется впервые с 2017 года, сообщает пресс-служба аэропорта Симферополя.
Более трех миллиардов рублей планируется потратить на строительство 10 километров трассы Р-255 «Сибирь» в Куйтунском районе24.01.2020
Куйтунский район, 24.01.20 (ИА «Телеинформ»), – Упрдор «Прибайкалье» сообщает о проведении закрытого аукциона по выбору подрядчика для строительства и реконструкции автомобильной дороги Р-255 «Сибирь» на участке 1545-1555 км в Куйтунском районе.
В Иркутской области в 2020 году приведут в порядок более 200 километров дорог24.01.2020
-2020-200-
Иркутская область, 24.01.20 (ИА «Телеинформ»), -  В Иркутской области в 2020 году приведут в нормативное состояние более 200 километров федеральных дорог. Об этом сообщает пресс-служба Упрдор «Прибайкалье».
Депутат ГД от Приангарья Сергей Тен предлагает губернаторам возглавлять комиссии по безопасности дорожного движения23.01.2020
2020-01-23-09-54-08
Москва, 23.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Депутат Госдумы от Иркутской области Сергей Тен предложил внести изменение в постановлении правительства РФ «О правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения».
В Иркутске до 25 января ограничили проезд по улице Баррикад23.01.2020
-25-
Иркутск, 23.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске с 23 по 25 января частично ограничен проезд по улице Баррикад в районе пересечения с улицей Братская.
В Шелеховском районе возобновили движение по ледовой переправе через Иркут22.01.2020
Шелеховский район, 22.01.20 (ИА «Телеинформ»), - После проведения восстановительных работ и дополнительного обследования в селе Шаманка Шелеховского района вновь открыта ледовая переправа через реку Иркут.
В Иркутске на полтора месяца ограничат движение по переулку Сударева22.01.2020
2020-01-22-09-41-08
Иркутск, 22.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске на полтора месяца перекроют движение для транспорта по одной полосе проезжей части переулка Аркадия Сударева.
"Иркутяне за рулем": врач написал книгу об истории автотехники в Иркутске22.01.2020
Иркутск, 22.01.20 (ИА «Телеинформ»), - От самых первых велосипедов до нынешних автомобилей. Иркутянин Александр Баракин написал книгу об истории автотехники в Иркутске, сообщает телекомпания «Вести-Иркутск».
Первые двигатели ПД-14 поставлены на Иркутский авиазавод для установки на МС-2122.01.2020
Иркутск, 22.01.20 (ИА «Телеинформ»), - На Иркутский авиационный завод доставлены первые турбореактивные двухконтурные двигатели ПД-14 производства «ОДК – Пермские моторы».
Усилен досмотр в аэропорту Иркутска и ряда других городов в связи с распространением нового коронавируса из Китая22.01.2020
Москва, Иркутск, 22.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Российские аэропорты усилили досмотр прибывающих из Китая туристов для выявления зараженных новым коронавирусом. Об этом со ссылкой на Reuters сообщают федеральные СМИ.
В Иркутске проезд по переулку Сударева закроют на полтора месяца22.01.2020
2020-01-22-03-02-49
Иркутск, 22.01.20 (ИА «Телеинформ»), - С 14 февраля по 1 апреля в Иркутске будет закрыт проезд по переулку Аркадия Сударева от дома №5 до здания №15а.
«Заповедное Прибайкалье» готово разработать проект дороги по Ольхону от Харанцов до Хобоя21.01.2020
2020-01-21-08-17-40
Ольхонский район, 21.01.20 (ИА «Телеинформ»), - ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» занимается разработкой проекта дороги по Ольхону от Харанцов до мыса Хобой.
Для пострадавших от паводка районов Иркутской области закупили 11 автобусов21.01.2020
Иркутская область, 21.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Новые автобусы для пассажирских перевозок, закупленные при поддержке депутатов Законодательного собрания, направлены в муниципальные образования Иркутской области, пострадавшие в результате летнего паводка. В церемонии вручения ключей принял участие председатель областного парламента Сергей Сокол, сообщает пресс-служба ЗС.
В Шелеховском районе приостановили работу переправы Моты-Шаманка21.01.2020
2020-01-21-05-39-52
Шелеховский район, 21.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В селе Шаманка Шелеховского района в связи с появлением наледи на реке Иркут была временно приостановлена деятельность ледовой переправы сообщением «Моты-Шаманка». Переправа остаётся непригодной к использованию, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.
Игорь Кобзев пообещал в феврале изучить вопрос с иркутским аэропортом21.01.2020
Иркутск, 21.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В теме нового иркутского аэропорта прежде всего нужно понять, на какой площадке возможно строительство. Федеральное финансирование на этот объект есть. Об этом заявил врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев 17 января на пресс-конференции.
В дни игр сборной России по бенди троллейбусы через Академический мост будут ходить каждые две минуты20.01.2020
2020-01-20-09-12-49
Иркутск, 20.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В дни игр сборной России на Чемпионате мира по хоккею с мячом интервал движения троллейбусов через Академический мост сократят до двух минут. Соглашение об этом достигнуто с администрацией Иркутска. Об этом сообщил глава Федерации по хоккею с мячом Иркутской области Владимир Матиенко.
РЖД полностью обновит парк локомотивов на Транссибе и БАМе к 2025 году20.01.2020
-2025-
Иркутская область, 20.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В рамках программы развития БАМа и Транссиба в ближайшие пять лет будет завершено полное обновление парка локомотивов на восточном полигоне железных дорог ОАО «РЖД». Информацию озвучили на прошедшем в Иркутске совещании по вопросам организации движения на этом участке, сообщает пресс-служба ВСЖД.
В Иркутске от Солнечного до Волжской запускают новый автобусный маршрут18.01.2020
Иркутск, 18.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В областном центре с 20 января начнет работать регулярный автобусный маршрут №17 «м/р Солнечный – ул. Волжская – м/р Солнечный». Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
Несколько электричек на участке Иркутск-Сортировочный – Выдрино изменят расписание18.01.2020
Иркутская область, Бурятия, 18.01.20 (ИА «Телеинформ»), - С 21 января по 28 февраля 2020 года на Восточно-Сибирской железной дороге изменится расписание следования трех пригородных поездов на участке Иркутск-Сортировочный – Выдрино.
Автопарк ГИБДД Приангарья пополнили 156 новых машин17.01.2020
-156-
Иркутская область, 17.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Сокол принял участие в церемонии вручения ключей от патрульных автомашин для Госавтоинспекции региона.
Дорогу от иркутской Синюшки до Юго-Западного планируют расширить17.01.2020
Иркутск, 17.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Проезжую часть дороги от иркутского микрорайона Синюшина гора до микрорайона Юго-Западный через микрорайон Луговое планируют расширить. Об этом сообщается на странице депутата думы Иркутска Григория Вакуленко в соцсетях.
За сутки в Иркутской области открыты две ледовые переправы16.01.2020
Иркутская область, 16.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Две ледовые переправы открыты за стуки в Жигаловском и Тайшетском районах. По ним теперь можно проехать по льду реки Лены до населённого пункта Тутура и через реку Бирюсу в посёлок Старый Акульшет.
Сергей Тен: вопросы безопасности на переездах в приоритете совместной работы комитета по транспорту и строительству и РЖД16.01.2020
2020-01-16-07-31-14
Москва, 16.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Первое заседание комитета Государственной Думы по транспорту и строительству было посвящено подведению итогов работы РЖД в 2019 году, а также рассмотрению законопроектов по обеспечению безопасности дорожного движения, сообщает пресс-служба депутата Госдумы Сергея Тена.
Российский самолёт «Байкал» могут запустить в серийное производство16.01.2020
2020-01-16-04-38-53
Москва, 16.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Возможность серийного производства самолёта «Байкал» поручил рассмотреть правительству РФ президент Владимир Путин.
Участок автодороги "Иркутск - Оса - Усть-Уда" отремонтируют за 1,3 миллиарда рублей16.01.2020
Осинский район, 16.1.20 (ИА «Телеинформ»), - На сайте госзакупок опубликованы результаты электронного аукциона по выбору подрядчика для реконструкции автомобильной дороги "Иркутск - Оса - Усть-Уда" на участке с 160 по 215 км в Осинском районе (1 этап).
В Ангарске начали предпроектную подготовку строительства моста через Китой15.01.2020
2020-01-15-05-40-08
Ангарск, 15.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Ангарске стартовала предпроектная подготовка строительства пешеходного моста через реку Китой на остров Большой в районе набережной. Об этом сообщает пресс-служба городского округа.
Читать все новости раздела «Транспорт»
Сервис для бизнеса
Загрузка...
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА № ФС 77 - 75717, выдано 24.05.2019 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске