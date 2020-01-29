ВСЖД сообщает о задержке нескольких поездов из-за схода вагонов на станции Мегет

Ангарск, 29.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В связи с ликвидацией последствий схода 30 вагонов с углем на станции Мегет ВСЖД задерживаются пригородные поезда №6104, 7106, 6311. Время задержки в пути – до 1 часа 20 минут. Поезд дальнего следования №57 Иркутск – Тайшет задерживается на 50 минут от действующего расписания.

Как сообщает пресс-служба ВСЖД, восстановительные работы на станции Мегет продолжаются. В настоящее время идет работа по установке опор контактной сети, стрелочных переводов и восстановление железнодорожного полотна.

Напомним, авария произошла 28 января. Пострадавших нет. Следователи Восточно-Сибирского СУ на транспорте СКР возбудили уголовное дело по факту происшествия.

Актуальную информацию о движении поездов можно получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» (вкладка «Фактическое движение поездов»).

ОАО «РЖД» приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства и делает все возможное для скорейшего восстановления движения.