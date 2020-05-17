|Новости транспорта в Иркутской области
|18.05.2020
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ВСЖД сообщила о продаже билетов за 90 суток до поездки
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Иркутская область, 18.05.20 (ИА «Телеинформ»), - РЖД снова увеличило глубину продажи билетов (до 90 суток) на поезда дальнего следования всех перевозчиков во внутрироссийском направлении на лето. Об этом сообщает пресс-служба ВСЖД.
Оформить проездной документ можно в кассах железнодорожных вокзалов, на официальном сайте ОАО «РЖД» и с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам».
Напомним, что ранее в связи со снижением пассажиропотока холдингом «РЖД» было принято решение вернуть глубину продажи билетов к нормативным значениям, установив ее за 45 суток до отправления поезда.
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