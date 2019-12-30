|Транспорт
|31.12.2019
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ВСЖД увеличила количество вагонов пассажирских поездов на период новогодних праздников
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Иркутская область, Бурятия, 31.12.19 (ИА «Телеинформ»), - ВСЖД увеличила количество вагонов пассажирских поездов на период новогодних праздников. Это касается как электричек, так и поездов дальнего следования, сообщает пресс-служба компании.
Дополнительные вагоны включены в состав следующих поездов:
Билеты на поезда можно приобрести в любой железнодорожной кассе, в терминалах самообслуживания, а также на сайте ОАО «РЖД» и через официальное мобильное приложение «РЖД Пассажирам».