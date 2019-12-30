ВСЖД увеличила количество вагонов пассажирских поездов на период новогодних праздников

Бодайбинский район, 17.12.19 (ИА «Телеинформ»), - За последние три года в связи с некорректным оформлением авиакомпаниями проездных документов компенсацию стоимости проезда к месту отдыха и обратно не получили около 100 пенсионеров Бодайбинского района. Они смогли вернуть затраченные на дорогу средства только через суд.