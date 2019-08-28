ВСЖД в 2020 году планирует отремонтировать 26 железнодорожных переездов

Иркутская область, 29.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В 2019 году на капитальный и текущий ремонт железнодорожных переездов ВСЖД направила 25,5 млн рублей. В 2020 году на эти цели запланировано выделить более 34 млн рублей, чтобы отремонтировать 26 переездов.

Как сообщает пресс-служба ВСЖД, для снижения аварийности на переездах железной дороги продолжается установка систем видеозаписи для выявления и фиксации нарушителей правил дорожного движения. До 2025 года системами «Автоураган» будут оборудованы 14 переездов.

Напомним, с начала года на железнодорожных переездах Восточно-Сибирской магистрали произошло девять ДТП, из них шесть со смертельным исходом.

Последний случай произошел 11 августа на регулируемом железнодорожном переезде 5498 км на участке Слюдянка-1 – Мостовой. Водитель легкового автомобиля при исправно действующей звуковой сигнализации проехал на запрещающий сигнал светофора и выехал на переезд перед приближающимся грузовым поездом. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось. В результате ДТП водитель автомобиля и два пассажира погибли на месте. Виновниками во всех этих случаях стали водители автотранспортных средств.

Для профилактики ДТП на переездах железнодорожники проводят комплексную работу: техническое обслуживание и модернизацию переездов, других инфраструктурных объектов, профилактические мероприятия.

Восточно-Сибирская железная дорога призывает водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов.