ВСЖД: все поезда дальнего следования оснастили бесконтактными термометрами

Москва, 24.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В РЖД оснастили бесконтактными инфракрасными термометрами все поезда дальнего следования, включая высокоскоростные «Сапсаны» и скоростные «Ласточки». Об этом сообщает пресс-служба ВСЖД.

Устройства улавливают тепловое излучение человека на безопасном расстоянии и фиксируют показатель. Исправность их работы проверяется перед отправлением в рейс.

Замеры температуры проводятся сразу после отправления поезда, их частота рекомендована врачами и зависит от дальности поездки: не менее одного раза за рейс, если поезд находится в пути до пяти часов, и не реже двух раз в сутки, если поездка более длительная. По просьбе пассажира процедура может быть проведена дополнительно.

Если кто-то из пассажиров в пути почувствует недомогание, а температура будет повышена, на ближайшей станции к нему пригласят медицинских работников. До прибытия врачей поездная бригада будет соблюдать все инструкции и меры предосторожности согласно установленному регламенту.

Кроме того, во всех поездах проводят тщательную уборку не реже четырех раз в сутки. После каждого рейса в депо проводится специальная обязательная обработка с применением обеззараживающих средств, активных в отношении вирусов.