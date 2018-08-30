Второй Северомуйский тоннель намерена построить РЖД в Бурятии

Бурятия, 31.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Строительство второго Северомуйского тоннеля обсудили на комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности. Реализация этого проекта увеличит грузопоток на БАМе в шесть раз, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.

Генеральный директор – председатель правления ОАО «Российские железные дороги» Олег Белозеров сообщил, что «сейчас нужно уже обязательно приступать к первоначальному технико-экономическому обоснованию».

– Советский Союз 25 лет строил этот тоннель. На сегодняшний момент у нас по нему идет всего 16 пар поездов – это 16 миллионов [тонн грузов], это «бутылочное горлышко» на БАМе. Соответственно, для того чтобы развивать Дальний Восток, нам нужно будет увеличивать объем перевозок. Если мы построим второй тоннель, то это даст возможность провозить не 16, а 100 миллионов тонн грузов, – сказал он.

Между тем, как сообщает « Коммерсант » со ссылкой на собственные источники, весь проект пока оценивается примерно в 100 млрд рублей, но сумма будет зависеть от выбранного проекта. ТЭО Северомуйского тоннеля-2 на БАМе предполагается подготовить к 20 декабря 2018 года. Старт разработки будет зависеть от того, войдет ли этот пункт в протокол заседания президентской комиссии по ТЭК. В доступных «Коммерсанту» версиях проекта протокола пока такого пункта нет, сообщает издание.