За сутки в Иркутской области открыты две ледовые переправы

Иркутская область, 16.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Две ледовые переправы открыты за стуки в Жигаловском и Тайшетском районах. По ним теперь можно проехать по льду реки Лены до населённого пункта Тутура и через реку Бирюсу в посёлок Старый Акульшет.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, сейчас в регионе функционирует 35 ледовых переправ (Бодайбинский район – две, Жигаловский район – одна, Нижнеилимский – одна, Нижнеудинский – три, Киренский – девять, Шелеховский – одна, Братский – три, Качугский – одна, Тайшетский– четыре, Тулунский – одна, Усть-Кутский – три, Казачинско-Ленский – одна, Катангский – одна, Черемховский – одна, Чунский – одна).

Для предупреждения происшествий на водных объектах ежедневно государственные инспекторы по маломерным судам, нештатные инспекторы, спасатели, старосты населенных пунктов, работники администраций и сотрудники полиции проводят разъяснительную работу в образовательных организациях и на базах отдыха, патрулируют места возможного выхода людей и выезда техники на лед. За прошедшие сутки межведомственными патрульными группами выполнено 13 патрулирований. Проведено 77 профилактических бесед с распространением памяток и 20 подворовых обходов с охватом 38 человек. В общеобразовательных учреждениях организовано 10 занятий с охватом 268 человек.

Сообщить о несанкционированной ледовой переправе или месте выезда на лёд автомобилей необходимо по телефону доверия Главного управления: 8 (3952) 399-999.