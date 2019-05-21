Заключительный рейс из Иркутска в Мирный совершил Ту-134 авиакомпании «Алроса»

Иркутск, 4.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Эксперты Авито проанализировали рынок летней резины в Иркутске и выяснили, что за год он стал развиваться активнее: объем предложения увеличился на 6%, а спрос – на 9%. При этом средняя цена в городе выросла на 6% и составила 9924 рубля за комплект.