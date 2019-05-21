|Транспорт
|21.05.2019
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Заключительный рейс из Иркутска в Мирный совершил Ту-134 авиакомпании «Алроса»
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Иркутск, 21.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский аэропорт обслужил исторический рейс – заключительный для Ту-134 авиакомпании «Алроса». Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.
На легендарном для советской авиации самолете в Мирный из Иркутска отправились 70 пассажиров.
Это воздушное судно было выпущено в 1980 году и эксплуатировалось почти 40 лет. Из Мирного Ту-134 отправится в Новосибирский музей авиации и космонавтики.